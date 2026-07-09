В Вологодской области отразили атаку беспилотников

Один беспилотный летательный аппарат был сбит на подлете к Череповцу силами министерства обороны России. Об этом заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что на месте работают оперативные службы. Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности.

Ночью и утром 8 июля украинские беспилотники атаковали российские регионы: в Татарстане повреждены предприятия, есть раненые. В Ростовской области сбили 70 БПЛА, удары пришлись по двум танкерам в Таганрогском заливе. В соседнем Краснодарском крае атакована станция газопровода «Голубой поток», а в Крыму обесточены несколько районов из-за ударов по энергообъектам. Что известно о последствиях ударов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России представили дрон-перехватчик «Малютка» с Hello Kitty.