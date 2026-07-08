В Иране сообщили о гибели восьми офицеров в результате американских ударов

Армия Ирана сообщила о гибели восьми офицеров в результате атаки США

Восемь иранских военных погибли в результате американского удара по южным районам республики в ночь на 8 июля. Об этом сообщила иранская армия, передает телеканал SNN.

«В результате преступной агрессии американской террористической армии против районов южного Ирана сегодня утром, восемь храбрых военнослужащих ВВС и ВМС Армии Исламской Республики Иран погибли от вражеских снарядов в Бандар-Аббасе и Бушере, защищая родину», — говорится в сообщении.

Армия Ирана заявила, что отомстит США за эти удары.

8 июля Белый дом сообщил, что режим прекращения огня между США и Ираном после обмена ударами больше не действует.

Как может в дальнейшем развиваться обстановка на Ближнем Востоке и ожидаются ли десантные операции в Иране — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее президент США высказался о возможной наземной операции в Иране.