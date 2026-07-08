Франция разместит войска в Швеции

В шведском городе Будене, на севере страны, планируется развернуть контингент из двухсот французских солдат, как только вооруженные силы Франции присоединятся к возглавляемой Швецией базе FLF (Forward Land Forces) Finland. Об этом сообщает шведский телеканал SVT.

По информации журналистов, решение о переброске военнослужащих будет принято 8 июля на встрече президента Франции Эмманюэля Макрона и шведского премьер-министра Ульфа Кристерссона в Анкаре на саммите НАТО.

При этом отмечается, что до сих пор непонятно, о каком французском подразделении идет речь, однако упоминаются горные войска, специализирующиеся на зимних боевых действиях в субарктических условиях.

До этого газета Bild писала, что НАТО планирует создать комплексную цифровую систему наблюдения на восточных границах альянса — от Румынии до Финляндии под кодовым названием Eastern Flank Deterrence Initiative. Как уточняет издание, целью будущей разработки является отслеживание в реальном времени передвижений российских войск.

Ранее в России уличили НАТО во лжи из-за заявлений по Украине.