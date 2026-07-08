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Армия

Российские войска ударили по безэкипажным катерам ВСУ в Черном море

ВС РФ дронами «Ланцет» уничтожили группу безэкипажных катеров ВСУ в Черном море
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска при помощи беспилотных летательных аппаратов «Ланцет» нанесли удары и уничтожили группу безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Российской Федерации в мессенджере «Макс».

На опубликованных ведомством кадрах видно, как дроны наносят удары по украинским БЭК.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли удар беспилотниками «Герань» по используемым в интересах ВСУ железнодорожным локомотивам в районе населенного пункта Казаковское в Запорожской области.

Кроме того, в ночь на 8 июля российские силы провели массированную атаку на объекты военно-промышленного комплекса Украины, расположенные в Киеве, информировали в оборонном ведомстве.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.

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