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ВС РФ поразили используемые в интересах ВСУ локомотивы в Запорожской области

ВС РФ ударили «Геранями» по локомотивам ВСУ в Запорожской области
tsyklon/Shutterstock/FOTODOM

Российские войска нанесли удар беспилотниками «Герань» по используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) железнодорожным локомотивам в районе населенного пункта Казаковское в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

На кадрах, опубликованных оборонным ведомством, видно поражение дронами локомотивов.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 8 июля российские силы провели массированную атаку на объекты военно-промышленного комплекса Украины, расположенные в Киеве.

Кроме того, российские войска при помощи боевых самолетов, беспилотников и ракет уничтожили логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 157 районах в зоне проведения спецоперации.

При этом в Генштабе украинской армии заявили, что объект, на котором произошла серия взрывов после массированной атаки российских военных, не входит в сферу управления ВСУ.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.

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