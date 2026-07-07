Мирные жители пострадали в Белгородской области в результате атак беспилотников

Пять человек пострадали из-за атак украинских БПЛА на Белгородскую область

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали ряд муниципалитетов Белгородской области. Об этом в канале в мессенджере «Макс» сообщил оперативный штаб региона.

«Пострадали пять человек», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что ранения получили жители Яковлевского и Валуйского округов.

6 июля дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по пассажирскому автобусу в Белгородской области. В тот момент транспортное средство находилось на трассе Никольское — Таврово. Изначально сообщалось о шести пострадавших, позднее их количество увеличилось до восьми. Как рассказали в оперативном штабе региона, три человека находятся на стационарном лечении в городской больнице Белгорода. Остальных раненых после оказания необходимой медицинской помощи отпустили домой.

В тот же день украинский БПЛА атаковал автомобиль в Грайворонском округе Белгородской области. Трагедия произошла ночью. В результате удара водитель машины получил несовместимые с жизнью травмы, само транспортное средство было уничтожено огнем.

Ранее глава одного из округов Белгородской области пострадал из-за атаки беспилотника ВСУ.