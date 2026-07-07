Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииТеракт в Монако
Армия

Мирные жители пострадали в Белгородской области в результате атак беспилотников

Пять человек пострадали из-за атак украинских БПЛА на Белгородскую область
Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали ряд муниципалитетов Белгородской области. Об этом в канале в мессенджере «Макс» сообщил оперативный штаб региона.

«Пострадали пять человек», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что ранения получили жители Яковлевского и Валуйского округов.

6 июля дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанес удар по пассажирскому автобусу в Белгородской области. В тот момент транспортное средство находилось на трассе Никольское — Таврово. Изначально сообщалось о шести пострадавших, позднее их количество увеличилось до восьми. Как рассказали в оперативном штабе региона, три человека находятся на стационарном лечении в городской больнице Белгорода. Остальных раненых после оказания необходимой медицинской помощи отпустили домой.

В тот же день украинский БПЛА атаковал автомобиль в Грайворонском округе Белгородской области. Трагедия произошла ночью. В результате удара водитель машины получил несовместимые с жизнью травмы, само транспортное средство было уничтожено огнем.

Ранее глава одного из округов Белгородской области пострадал из-за атаки беспилотника ВСУ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как связаны болезни и диеты с группой крови. Что на самом деле известно науке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!