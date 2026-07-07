Германия создает одну из крупнейших в мире спутниковых группировок

Handelsblatt: бундесвер планирует развернуть на орбите до 1,2 тыс. спутников

Вооруженные силы ФРГ (бундесвер) планируют развернуть на орбите группировку до 1,2 тыс. спутников связи и оптико-электронной разведки. Об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

Основу сети составит проект SPOCK-2 (около 1 тыс. аппаратов). Программа, призванная обеспечить независимость от иностранных провайдеров, обойдется бюджету не менее чем в €35 млрд к 2030 году.

Ежегодные затраты на поддержку инфраструктуры оцениваются в €1 млрд. В реализации проекта, помимо оборонного концерна Rheinmetall, участвует аэрокосмическая компания OHB.

Развертывание такой армады позволит Германии занять одно из ведущих мест в мире по числу аппаратов на околоземной орбите.

В мае Швеция запустила первый спутник для разведки военных целей в России. Страна в ближайшие два года намерена создать на орбите Земли группировку из 10 военных спутников.

Ранее в бундесвере заявили о желании предотвратить «открытую» войну с Россией.