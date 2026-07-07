Более двух десятков БПЛА атаковали столицу

Собянин заявил об уничтожении 21-го дрона, летевшего на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на канале в мессенджере «Макс» о ликвидации силами ПВО (противовоздушной обороны) еще трех БПЛА противника, летевших к столице.

Пост опубликован в 4:47. По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов. Таким образом, количество беспилотников, которые пытались атаковать российскую столицу в ночь на 7 июля, достигло 21.

На этом фоне столичные аэропорты Домодедово, Шереметьево и Внуково начали временно обслуживать рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры были введены для обеспечения безопасности полетов. Статус рейса можно проверить на онлайн-табло аэропортов.

Ранее Белоусов рассказал о защите от БПЛА в России.