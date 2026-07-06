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Армия

Повышение оборонных расходов начало давить на бюджеты европейских стран НАТО

Reuters: страны НАТО в Европе начали ощущать давление от роста военных расходов
Sharon Floyd/RAF/UK Ministry of Defence/Reuters

Увеличение оборонных расходов стран НАТО уже создало серьезное давление на бюджеты европейских стран-участниц альянса. Об этом пишет Reuters со ссылкой на оценки экспертов.

«Великобритания не справляется, например. Франция — нет, и Италия — тоже нет», — заявил агентству старший научный сотрудник брюссельского исследовательского института Bruegel Гунтрам Вольфф, отметив, что эти три страны обладают самыми крупными экономиками в Европе после Германии.

Старший научный сотрудник Института фискальных исследований Макс Уорнер прогнозирует, что оборонные расходы, вероятно, останутся одним из самых серьезных бюджетных вызовов для Великобритании в среднесрочной перспективе.

При этом ФРГ, страны Северной Европы и восточноевропейские государства нашли бюджетные возможности для повышения оборонных расходов: Польша уже потратила 4,3% ВВП на оборону в прошлом году, а Литва и Эстония также близки к достижению новых целей.

Итальянский премьер Джорджа Мелони собирается объявить на саммите НАТО о повышении оборонных расходов до 2,8% ВВП в 2026 году. Однако, указывает Reuters, большая часть этого прироста придется на внутреннюю безопасность, включая траты на полицию.

Франция планирует увеличить оборонные расходы с текущих 2% до 2,5% ВВП к концу десятилетия. По прогнозу агентства, это создаст для страны сложную бюджетную задачу на фоне президентских выборов в следующем году.

Ранее в Европе признали, что больше не могут отдавать оборону «на аутсорсинг» США.

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