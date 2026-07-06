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Армия

Украина предприняла попытку массированной атаки по объектам России

МО: ВСУ предприняли попытку массированной атаки по объектам РФ с 625 БПЛА
Ukrainian Armed Forces/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 6 июля предприняли попытку массированной атаки с применением 625 ударных беспилотников большой дальности по объектам России вне зоны проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что 613 из 625 воздушных целей были уничтожены непосредственно над территорией России.

По данным оборонного ведомства, при отражении воздушной атаки над Брянской областью были ликвидированы 147 беспилотных летательных аппаратов, над Белгородской областью — 43, над Ленинградской областью — 48, над Ярославской областью — 72, над республикой Крым — 64, над Калужской областью — 31 БПЛА.

Основные усилия ВСУ в ходе удара были сосредоточены на нанесении ущерба объектам и логистическим звеньям гражданской топливо-энергетической инфраструктуры, говорится в сообщении мнистерства.

В Минобороны РФ также заявили, что целью данной атаки было стремление президента Украины Владимира Зеленского накануне саммита НАТО в Анкаре показать своим спонсорам из Европейского союза и в Великобритании готовность за их финансовую помощь поражать с территории Украины российские гражданские объекты.

Ранее российские силы нанесли «удар возмездия» по объектам в Киеве и области.

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