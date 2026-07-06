Испаноговорящие наемники из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили свои позиции около Петро-Ивановки в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, группа наемников «отказалась выполнять поставленную задачу и убыла вглубь украинской территории».

17 июня командующий национальной гвардией Украины Александр Пивненко рассказал, что наибольший процент случаев самовольного оставления военной части (СОЧ) на Украине наблюдается в пунктах временной дислокации солдат ВСУ и в прифронтовых районах.

По его словам, из учебных центров сбегает 4% военных, и за весь период дезертировали несколько тысяч бойцов. Также Пивненко рассказал, что солдаты ВСУ чаще всего дезертируют, когда находятся на расстоянии 50-100 км от линии фронта, то есть в прифронтовых районах.

Командующий нацгвардией добавил, что реже солдаты ВСУ бегут из медицинских учреждений.

Недавно Пивненко также рассказывал о том, что мобилизация «повернула не туда», и добровольно в армию удается набрать только 20-30% солдат.

Ранее бегство солдат с фронта стало одним из самых частых правонарушений в ВСУ.