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Армия

Из Эстонии уехали почти все американские военные

ERR: Эстонию покинул почти весь военный контингент США
U.S. Marine/Global Look Press

Американский военный контингент практически полностью покинул территорию Эстонии после того, как Пентагон решил прекратить отправку новых подразделений в Европу и приступил к пересмотру глобального размещения своих сил. Об этом сообщает ERR.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур утверждает, что текущая ситуация обусловлена обычной плановой летней ротацией, однако точные сроки возвращения новых подразделений он назвать при этом не смог.

«Американцы традиционно проводят ротацию летом. Сейчас идет этот процесс, но из-за пересмотра структуры сил мы пока не знаем, сколько военнослужащих и какие подразделения прибудут», — заявил глава военного ведомства.

Согласно действующему договору о военном сотрудничестве между Таллином и Вашингтоном, на территории Эстонии должен находиться американский контингент численностью от 500 до 700 военнослужащих. Однако сейчас в стране остается лишь небольшая часть личного состава — в основном обслуживающие подразделения.

Ранее стало известно, планируется ли разместить ВСУ в Европе.

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