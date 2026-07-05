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Армия

Франция назвала сроки появления своего первого отряда боевых роботов

Le Point: первое подразделение боевых роботов появится во Франции к лету 2027-го
Fred Marie/Shutterstock/FOTODOM

Франция в рамках запущенного год назад проекта Pendragon планирует к следующему лету представить первое боевое роботизированное подразделение. Об этом пишет Le Point.

В состав подразделения войдут около 10–15 наземных роботов и примерно 60 дронов. Французские военные представляют Pendragon как следующий этап роботизации поля боя.

По словам отвечающего за тактическую составляющую проекта подполковника Кристофа, в отличие от аналогичных украинских проектов во Франции боевыми роботами будет управлять коллективный искусственный интеллект. Полковник Тибо Капдевиль уточнил, что работу платформ координирует система C2 Pendragon.

Наземные роботы весят 2-3 тонны, большинство из них — это колесные платформы с двигателями внутреннего сгорания, вооруженные пулеметами или оснащенные боеприпасами. Один из целевых показателей проекта Pendragon — удержать стоимость роботизированного подразделения на уровне около €10 млн.

Ранее стало известно, что на Украине хотят разработать роботов-гуманоидов для ВСУ.

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