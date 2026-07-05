Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Армия

Силовики сообщили о сотнях тел бойцов ВСУ в Константиновке

ТАСС: в Константиновке нашли сотни тел военнослужащих ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

В Константиновке в Донецкой Народной Республике после взятия нашли несколько сотен тел военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, украинские подразделения при отступлении из города оставили тела погибших военнослужащих. В настоящее время российские военные, как утверждается, собирают их в тех районах, где это возможно.

3 июля президент России Владимир Путин посетил командный пункт Объединенной группировки войск, где провел совещание с руководством Генштаба и командующими группировками войск. На этом совещании главе государства доложили о взятии российскими войсками города Константиновки, которую ВСУ превратили в крепость.

Позднее Минобороны России предложило украинской стороне временно прекратить обстрелы Константиновки с 12:00 до 18:00 мск 6 июля для проведения гуманитарной акции. В ведомстве заявили о готовности организовать передачу Украине тел военнослужащих ВСУ.

Активные бои за Константиновку велись с осени 2025 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что ключ к освобождению Донбасса связан с потерями военных ВСУ в боях за Константиновку.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как уволить сотрудника на испытательном сроке, чтобы не встретиться в суде
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!