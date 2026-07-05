Силовики сообщили о сотнях тел бойцов ВСУ в Константиновке

В Константиновке в Донецкой Народной Республике после взятия нашли несколько сотен тел военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, украинские подразделения при отступлении из города оставили тела погибших военнослужащих. В настоящее время российские военные, как утверждается, собирают их в тех районах, где это возможно.

3 июля президент России Владимир Путин посетил командный пункт Объединенной группировки войск, где провел совещание с руководством Генштаба и командующими группировками войск. На этом совещании главе государства доложили о взятии российскими войсками города Константиновки, которую ВСУ превратили в крепость.

Позднее Минобороны России предложило украинской стороне временно прекратить обстрелы Константиновки с 12:00 до 18:00 мск 6 июля для проведения гуманитарной акции. В ведомстве заявили о готовности организовать передачу Украине тел военнослужащих ВСУ.

Активные бои за Константиновку велись с осени 2025 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что ключ к освобождению Донбасса связан с потерями военных ВСУ в боях за Константиновку.