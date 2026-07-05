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Жителей Московской области предупредили о возможной атаке дронов

РСЧС: в Московской области объявили беспилотную опасность
Global Look Press

Беспилотную опасность объявили на всей территории Московской области. Об этом в официальном канале в мессенджере «Макс» сообщил региональный РСЧС.

«Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие», — говорится в публикации.

Гражданам, которые находятся на улице или в транспортном средстве, рекомендовали пройти в ближайшие здания, подземные переходы или паркинги. Кроме того, РСЧС предупредил о возможных сбоях в работе мобильного интернета и обратил внимание, что снимать пролеты дронов и работу средств противовоздушной обороны (ПВО) запрещено.

В ночь на 30 июня российские силы ПВО отразили атаку 60 украинских беспилотников на Московскую область. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, летательные аппараты были ликвидированы над 12 населенными пунктами. Среди них — Коломна, Раменское, Чехов, Дубна, Павловский Посад, Воскресенск, Кашира, Одинцово, Домодедово, Бронницы, Ступино и Егорьевск. В последнем в результате налета загорелся частный дом. Несколько человек оказались под завалами; спасатели вытащили двух взрослых и трех детей. Один из несовершеннолетних — шестимесячный младенец — получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Кремле прокомментировали массированную атаку украинских беспилотников на столичный регион.

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