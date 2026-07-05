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Армия

В Минобороны РФ заявили о десятках уничтоженных за ночь украинских БПЛА

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 71 украинский дрон над территорией России
Станислав Красильников/РИА Новости

Атаки более 70 украинских дронов отразили в России в ночь на 5 июля. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

«В течение ночи в период с 20:00 мск 4 июля текущего года до 7:00 мск 5 июля дежурными средствами ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru») перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, дроны ликвидировали в трех областях — Ростовской, Брянской и Белгородской. Также беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были уничтожены в Крыму и над акваторией Черного моря.

4 июля Минобороны РФ заявило, что дежурные средства ПВО в период с 7:00 до 20:00 мск сбили 92 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. В ведомстве подчеркнули, что украинские военные использовали дроны самолетного типа. Часть из них ликвидировали над акваторией Азовского моря и в Крыму. Другие цели нейтрализовали в Ленинградской, Смоленской, Белгородской, Тверской, Псковской и Курской областях.

Ранее в ДНР тушивший пожар огнеборец пострадал в результате атаки БПЛА.

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