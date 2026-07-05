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Армия

Беженец рассказал, что произошло с колумбийскими наемниками после удара в ДНР

РИА Новости: колумбийские наемники ВСУ бежали из Алексеево-Дружковки после удара
Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade/AP

Колумбийские наемники покинули поселок городского типа Алексеево-Дружковка в Донецкой Народной Республике, который находится под контролем украинских войск, после ракетного удара. Об этом РИА Новости рассказал местный житель, покинувший населенный пункт.

Из соображений безопасности собеседник агентства попросил не раскрывать его личность, поскольку на подконтрольной Киеву территории остаются его родственники.

По словам беженца, в поселке находились польские и колумбийские наемники. Он утверждает, что после ракетного удара иностранные бойцы покинули населенный пункт. Также мужчина рассказал, что, по его словам, колумбийские наемники вели себя вызывающе и приставали к местным женщинам в магазинах.

Собеседник РИА Новости также заявил, что спустя примерно неделю после этих событий колумбийские наемники, по его сведениям, попали под удар в районе Артемовска.

Алексеево-Дружковка расположена на севере ДНР между Константиновкой и Дружковкой. В настоящее время поселок находится под контролем украинских войск и, как отмечается, используется ВСУ в качестве одного из узлов обороны на подступах к Константиновке.

Ранее в США заявили о сложной ситуации для ВСУ после потери Константиновки

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