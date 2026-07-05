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Армия

В Германии заявили о быстром устаревании дронов на Украине

Писториус: конфликт на Украине показал быстрое устаревание дронов
Lisi Niesner/Reuters

Конфликт на Украине показал, что дроны быстро устаревают. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Bild.

Он отметил, что нет смысла закупать для Бундесвера большое количество беспилотников. При этом военный чиновник считает необходимым иметь возможность закупать те вооруженные системы, которые не хранились бы и не устаревали на складах.

«Нет никакой пользы в том, чтобы иметь в арсеналах 100 тыс. дронов, которые через три месяца устареют. Технологическое развитие дронов на Украине проходит циклы от 8 до 12 недель», — указал Писториус.

До этого глава оборонного ведомства Германии анонсировал финансирование модернизации системы ПВО для защиты от беспилотников на €16 млрд. По словам главы ведомства, в ближайшее время будет запущен «План действий по беспилотникам», охватывающий полный спектр задач — от разведки до непосредственного уничтожения угроз.

Ранее в Германии испугались ударов дронов по бундестагу.

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