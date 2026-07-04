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Минобороны: над Россией сбито около 13 тыс. воздушных целей, произведенных в Европе

Минобороны: в июне над регионами РФ сбито 13 тыс. целей, произведенных в Европе
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

За июнь над регионами России силы ПВО (противовоздушной обороны) сбили примерно 13 тыс. украинских воздушных целей. Об этом сообщает в «Максе» Минобороны РФ.

В ведомстве заявили, что эти цели произвели и помогли запустить военные ведомства и специалисты большинства стран Европы, в том числе Великобритании.

В ночь на субботу, 4 июля, Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке украинских дронов. Власти просили петербуржцев оставаться в своих домах и не выходить на улицу до отмены беспилотной опасности. Губернатор Александр Беглов сообщил о 72 сбитых БПЛА, один из которых упал в Петергофе.

Удар пришелся на нефтяной терминал в Кировском районе, пострадавших и разрушений не было. Одновременно Москву пытались атаковать более 200 БПЛА, 62 из них были уничтожены на подлете в городу, рассказал мэр Сергей Собянин. По данным Минобороны, за ночь над российскими регионами было сбито 389 дронов.

Ранее Минобороны РФ пригрозило Зеленскому и ВСУ.

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