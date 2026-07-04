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Общество

Родственники навестили экс-замминистра обороны Тимура Иванова в СИЗО

РИА Новости: гражданская супруга и мать посетили в СИЗО экс-замглавы МО Иванова
Илья Питалев/РИА Новости

Мать и гражданская супруга бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова посетили его в СИЗО «Лефортово». Об этом РИА Новости сообщил источник из его окружения.

В мае суд разрешил близким Иванова свидания с ним в следственном изоляторе. В соответствии с законодательством такие встречи проходят под контролем сотрудников учреждения.

По словам источника, и мать, и гражданская супруга уже воспользовались разрешением на свидание с Ивановым.

24 апреля этого года стало известно, что общая сумма трех взяток по второму уголовному делу Иванова превысила 1,415 млрд рублей. Экс-чиновника также обвиняют в отмывании денег в особо крупном размере и незаконном хранении и изготовлении оружия.

Также московский суд поступила жалоба Тимура Иванова на военкомат из-за отказа в заключении контракта для отправки на спецоперацию. Адвокат экс-замминистра Денис Балуев заявлял, что Иванов готов отправиться на СВО штурмовиком, чтобы восстановить свое имя и репутацию.

Ранее суд вернул Тимуру Иванову дом с участком.

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