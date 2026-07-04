На подлете к Москве сбили еще семь украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

До этого Собянин сообщал, что на подлете к Москве силы ПВО уничтожили пять украинских дронов. За сутки ликвидировано уже более 30 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на столицу.

Утром 3 июля министерство обороны РФ заявило, что ночью силы ПВО ликвидировали 155 дронов ВСУ над территорией страны. Часть целей нейтрализовали над акваториями Азовского и Черного морей. Другие беспилотники были перехвачены в столичном регионе, Краснодарском крае, Крыму и восьми областях. В их числе Брянская, Тульская, Ростовская, Курская, Белгородская, Калужская, Тверская и Смоленская.

Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду.