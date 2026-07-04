На подлете к Москве сбили еще пять БПЛА

Собянин: система ПВО уничтожила еще пять дронов, летевших на Москву

Пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву, уничтожены системой противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

4 июля в 00:02 (по мск) Собянин написал, что на подлете к Москве сбили еще один вражеский дрон. Всего за прошедшие сутки силы ПВО ликвидировали более 25 вражеских беспилотников, летевших на столицу.

До этого мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что город подвергся ракетному удару со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с электро- и водоснабжением. Также повреждения получили около шести автомобилей и фасад коммерческого предприятия. Аварийные бригады устраняют последствия удара.

Демидов отметил, что информации о пострадавших нет. Он также сообщил, что в результате атаки произошло возгорание на полигоне твердых бытовых отходов, на место выехали пожарные.

Ранее в одном из российских регионов объявили ракетную опасность.