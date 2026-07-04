В Сочи и Сириусе объявлена угроза атаки беспилотников

Угроза атаки БПЛА объявлена в Сочи и на федеральной территории Сириус

В Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем канале в мессенджере «Макс».

Прошунин напомнил, что необходимо воздержаться от съемки и публикации в соцсетях работы средств противовоздушной обороны (ПВО), беспилотников и их обломков, а также работы специальных и оперативных служб.

Кроме того, об угрозе атаки БПЛА сообщил глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин.

Сигнал при угрозе атаки беспилотников предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, Push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

«Газета» с помощью экспертов разбиралась, как устроена система оповещения, какие сигналы она передает и как правильно реагировать на предупреждения о воздушной опасности.

Ранее жителей Татарстана предупредили о ракетной опасности.