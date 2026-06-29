В Северной Осетии впервые объявили ракетную опасность

На территории Северной Осетии впервые объявили ракетную опасность. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

«Возможно замедление работы мобильной связи и интернета. Друзья, прошу сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только официальной информации», — написал глава региона.

Меняйло добавил, что оперштаб работает в круглосуточном режиме.

Накануне ракетную опасность объявили в четырех регионах. Так, предупреждение действовало на территориях Крыма, Орловской и Ростовской областей, а также Краснодарского края. Жителей регионов призвали укрыться в помещениях без окон или другом подходящем укрытии.

27 июня в Волгограде производственные объекты одного из предприятий подверглись ракетной атаке Вооруженных сил Украины. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что 11 человек получили травмы. Еще одного работника спасти не удалось. Как сообщил украинский лидер Владимир Зеленский, военнослужащие использовали ракеты «Фламинго». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на предприятии в Белгородской области после ракетного обстрела ВСУ произошел пожар.