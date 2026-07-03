На подлете к Москве сбили седьмой за день украинский беспилотник

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший в сторону Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — добавил глава столицы.

Всего с 00:00 мск были уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направлявшихся к Москве.

Утром 3 июля министерство обороны РФ заявило, что ночью силы ПВО ликвидировали 155 дронов ВСУ над территорией страны. Часть целей нейтрализовали над акваториями Азовского и Черного морей. Другие беспилотники были перехвачены в столичном регионе, Краснодарском крае, Крыму и восьми областях. В их числе Брянская, Тульская, Ростовская, Курская, Белгородская, Калужская, Тверская и Смоленская.

Как рассказал губернатор Смоленской области Василий Анохин, в регионе после ночного налета БПЛА загорелось промышленное предприятие. Где именно произошло ЧП, глава российского субъекта не уточнил. Он лишь отметил, что сотрудники экстренных служб уже локализовали пожар, угроз для населения и гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.

Ранее украинские беспилотники атаковали Нижегородскую область.