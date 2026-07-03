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Штурмовик рассказал, как отбился от пяти украинских дронов

РИА: хитрые маневры и непогода помогли штурмовику отбиться от пяти дронов ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

Штурмовик группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) России Андрей Резиков рассказал, как отбился от пяти украинских дронов при помощи хитрых маневров. Его рассказ публикует РИА Новости.

По словам военнослужащего, с опасной для жизни ситуацией он столкнулся в ходе взятия под контроль села Новоподгородное в Днепропетровской области. Он должен был зайти в населенный пункт и дождаться прихода всей группы, а дальше в команде действовать.

«Я не дошел. В этот момент по пути следования на меня налетели дроны, пришлось уходить, уворачиваться. Да, много их, пять штук на одного», — поделился подробностями штурмовик.

Сначала он открыл огонь по воздушным целям, но промахнулся. Пришлось прибегнуть к хитрым маневрам, чтобы спастись от вражеских беспилотников. По словам Резикова, он прыгал, как его учили инструктора, но один из БПЛА взорвался и «покосил» военному ноги. Далее боец начал передвигаться ползком, пытаясь пробраться из открытой местности в лесополосу. К тому времени, как он добрался до леса, начался град с дождем. Но даже в условиях непогоды дроны продолжили искать военного, поэтому ему приходилось через каждые несколько метров прятаться в укрытия и притаившись ждать. Таким образом боец добрался до своего подразделения.

Сейчас штурмовик проходит лечение после полученного ранения ног. Он практически восстановился и готовится к дальнейшему выполнению боевых задач.

Ранее раненый военный несколько дней полз к своим позициям, получая помощь с дронов.

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