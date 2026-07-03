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Армия

Раскрыты подробности о ликвидации комбрига ВСУ, вторгшегося в Курскую область

ТАСС: в ликвидации комбрига ВСУ Кононникова участвовало пророссийское подполье
РИА «Новости»

Пророссийское подполье оказало помощь Вооруженным силам РФ при ликвидации командира 154-й механизированной бригады украинских войск Владимира Кононникова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

«Не без помощи подполья был устранен <...> полковник Владимир Кононников. Подробности раскрывать не можем, однако мы сыграли не последнюю роль в его ликвидации», — рассказал источник агентства.

По его словам, данная информация «может стать настоящим откровением» для Киева.

Пресс-служба оперативного командования «Юг» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) на прошлой неделе заявила, что Кононникова нашли без признаков жизни. Как сообщили в Национальной полиции Украины, военнослужащего обнаружили в части Запорожской области, подконтрольной ВСУ. У него было огнестрельное ранение.

Владимир Кононников командовал 154-й механизированной бригадой украинских войск, которая принимала участие в начальном этапе вторжения в Курскую область летом 2024 года. Известно, что это соединение перешло российскую границу одним из первых.

Ранее бойцы ВС РФ ликвидировали начальника отделения 10-го пограничного отряда Украины.

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