Первая партия патронов «Многоточие» для борьбы с дронами поставлена ВС РФ

Первая партия патронов «Многоточие» для борьбы с дронами поставлена в российские войска. Об этом сообщил «Ростех» в своем Telegram-канале.

Боеприпасы калибра 5,45 (СЦ-226) и 7,62 (СЦ-228) создал холдинг «Высокоточные комплексы».

В корпорации рассказали, что это «картечь» против дронов, где вместо одной пули – меткий «трезубец». Трехэлементная пуля установлена в стандартную гильзу со штатным порохом. При вылете из ствола она разделяется на три части, накрывая цель «сеткой» из поражающих элементов. Там подчеркнули, что их можно использовать на штатном автомате или винтовке.

«Выпуск уже начался. Идет серийное производство. Первая штучная опытная партия уже в войсках», – заявил разработчик боеприпаса.

В конце июня министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что для борьбы с украинскими беспилотниками в России создают мобильные огневые группы, вооруженные FPV-перехватчиками.

Ранее в России создали новую помехозащищенную систему связи для БПЛА.