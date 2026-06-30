В России создали новую помехозащищенную систему связи для БПЛА

Сотрудники холдинга «Росэл» (входит в Ростех) создали помехозащищенную систему радиосвязи для беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации в Telegram-канале.

Отмечается, что эта система гарантирует стабильный канал управления и телеметрии, а также передачи видео в условиях радиоэлектронной борьбы. Изделия представлены в рамках Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего».

В Ростехе заявили, что главным преимуществом радиолиний этой системы является адаптация по скорости и частоте передачи информации в совокупности с режимом фиктивной перестройки рабочей частоты. Этот метод значительно усиливает помехозащищенность канала связи.

Сотрудник холдинга Роман Чапкин уточнил, что это позволяет в режиме настоящего времени подстраиваться под условия помех и, выбрав нужные частоты, продолжать передавать данные или управлять дронами.

До этого в Ростехе сообщили, что состоялся первый полет учебно-тренировочного самолета Як-130М.

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