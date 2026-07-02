«Это вам не дроны клепать»: в Госдуме заявили, что на Украине нет своих ракет

Украина не могла ударить собственными ракетами вглубь РФ, у них нет производства, заявил в беседе с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Так он прокомментировал сообщение Bloomberg о том, что ВСУ ударили по России дальнобойной ракетой собственного производства.

«Нет никаких украинских ракет, в стране давно отсутствуют и мозги, и производственные мощности для создания баллистики — это вам не дроны на коленке клепать. От этого проблема, впрочем, не становится меньше. ВСУ просто под видом собственных ракет используют, к примеру, британские. Если допустить, что пуск действительно уже состоялся, то это выходит далеко за рамки обычных испытаний: ракета с дальностью около 850 км и боевой частью 800 кг по своим параметрам сопоставима с «Искандером-М», а ее применение означает новый вызов для нашего ПВО», — заявил он.

Журавлев считает, что европейских ракет вскоре станет больше в небе над Россией — если не остановить их производство.

«Реакция уже последовала — ударили по предприятию в Киеве, на котором происходит отверточная сборка, но этого явно недостаточно. Нужно, как я неоднократно уже говорил, поставить ультиматум тем, кто отправляет всю эту продукцию на Украину. И разносить заводы-производители, неважно, в каких странах они находятся. Меч всегда сильнее, чем щит, и вскоре, если не принять мер, этих ракет в нашем небе будет гораздо больше, чем мы способны сбить», — заключил он.

Ранее в МИД России оценили перспективы нормализации отношений с НАТО прямо сейчас.