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Бойцы ВС России уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море

МО: силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ
Телеграм-канал «Минобороны России»

В Черном море российские военные уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

«Силами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — говорится в публикации.

Согласно сводке оборонного ведомства, за сутки средствами противовоздушной обороны были уничтожены 11 управляемых авиабомб, 631 беспилотник, нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также площадкам запуска БПЛА и пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 153 районах. Удары были нанесены при помощи авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии ВС России.

До этого Минобороны сообщило о нанесении удара «Геранями» по железнодорожному локомотиву в районе пункта Славное в Кировоградской области, используемого в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Минобороны раскрыло количество дронов, сбитых за ночь над Россией.

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