Средства ПВО отразили атаки дронов в четырех районах Ростовской области

В ночь на 1 июля при отражении атаки беспилотников на Ростовскую область средства противовоздушной обороны (ПВО) сработали в четырех муниципалитетах: Чертковском, Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Юрий Слюсарь.

Сведений о пострадавших и повреждениях инфраструктуры пока не поступало, информация уточняется.

Угроза атак с применением дронов сохраняется. Жителей призывают соблюдать меры предосторожности: не находиться на открытых пространствах, укрыться в зданиях и держаться подальше от оконных проемов.

Накануне Слюсарь сообщил, что в ночь на 30 июня силами ПВО над областью было ликвидировано свыше 60 дронов. Он отметил, что наиболее интенсивные удары пришлись на два города — Таганрог и Гуково, а также на пять районов, среди которых Чертковский, Тарасовский, Шолоховский, Миллеровский и Верхнедонской.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов высказался о защите от атак украинских БПЛА.