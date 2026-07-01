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Армия

Британия проведет военную реформу по образцу Украины

Великобритания пересмотрит военную стратегию, делая ставку на дроны
Reuters

Великобритания пересматривает свои оборонные приоритеты, смещая фокус с дорогостоящих и крупномасштабных военных платформ на массовое внедрение беспилотных технологий, автономных систем и ускоренное развитие боевых инноваций. Об этом сообщило министерство обороны Соединенного Королевства

В оборонном ведомстве подчеркнули, что конфликт на Украине стал для ведомства ключевым источником уроков и опыта.

«Технологии на поле боя меняются со скоростью молнии. Очевидный урок Украины в том, что дроны изменили характер войны», — заявил вице-президент по оборонной стратегии британской технологической фирмы Hadean Росс Эксли.

Издание Politico отмечает, что традиционно военное превосходство Великобритании основывалось на военно-морских силах, в частности, на авианосцах и атомных подводных лодках. Однако, по мнению источников издания, события на Украине продемонстрировали уязвимость дорогостоящих вооружений и актуальность необходимости наращивания производства более доступных по цене беспилотников и боеприпасов, а также развития систем целеуказания на основе искусственного интеллекта.

Ранее Британия пообещала Украине 150 тысяч беспилотников к концу года.

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