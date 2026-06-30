Ветерана СВО Головина переизбрали начальником главштаба «Юнармии»

Начальником главного штаба «Юнармии» переизбран участник СВО, Герой РФ Владислав Головин. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В Москве прошел ежегодный всероссийский слет «Юнармии», в котором приняли представители 85 отделений организации.

«Участники слета подвели итоги работы главного штаба за 2021–2026 годы. Владислава Головина переизбрали начальником главного штаба «Юнармии»», — говорится в сообщении.

«Юнармия» — это Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение, созданное в 2016 году по инициативе Министерства обороны РФ. Цель организации — патриотическое воспитание молодежи, физическое развитие и подготовка подростков к возможной службе в армии.

Владислав Головин — российский военнослужащий, морской пехотинец, Герой Российской Федерации (2022). Стал известен под позывным «Струна» во время боевых действий в Мариуполе, где командовал десантно-штурмовым взводом.

Ранее Путин поздравил движение «Юнармия» с 10-летием.