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Армия

Ветерана СВО Головина переизбрали начальником главштаба «Юнармии»

Героя России Головина переизбрали начальником главного штаба «Юнармии»
Официальный канал Движение Первых

Начальником главного штаба «Юнармии» переизбран участник СВО, Герой РФ Владислав Головин. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В Москве прошел ежегодный всероссийский слет «Юнармии», в котором приняли представители 85 отделений организации.

«Участники слета подвели итоги работы главного штаба за 2021–2026 годы. Владислава Головина переизбрали начальником главного штаба «Юнармии»», — говорится в сообщении.

«Юнармия» — это Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение, созданное в 2016 году по инициативе Министерства обороны РФ. Цель организации — патриотическое воспитание молодежи, физическое развитие и подготовка подростков к возможной службе в армии.

Владислав Головин — российский военнослужащий, морской пехотинец, Герой Российской Федерации (2022). Стал известен под позывным «Струна» во время боевых действий в Мариуполе, где командовал десантно-штурмовым взводом.

Ранее Путин поздравил движение «Юнармия» с 10-летием.

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