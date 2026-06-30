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Армия

ВСУ нанесли новые удары по Белгородской области

Пять человек пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область
Reuters

Пять человек пострадали в результате целенаправленных атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом региональный оперштаб сообщил в мессенджере «Макс».

Отмечается, что в Шебекинском округе в селе Нижнее Березово-Второе FPV-беспилотник нанес удар по автомобилю. Бойцы самообороны доставили двух пострадавших в Шебекинскую центральную районную больницу.

Отмечается, что одного пострадавшего медики не смогли спасти.

В Минобороны сообщили, что силы противовоздушной обороны в период с 20:00 мск 29 июня до 7:00 мск 30 июня перехватили и уничтожили 419 украинских дронов над территорией России, в том числе над Белгородской областью.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал, что число жителей России, получивших ранения от ударов Вооруженных сил Украины, с начала года впервые превысило 300 человек за неделю.

Ранее российский город защитили от «напасти» беспилотников с помощью иконы.

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