Обратившегося к Путину ветерана СВО осудили за экстремистскую символику

Россошанский районный суд Воронежской области вынес решение об административном наказании в отношении ветерана специальной военной операции (СВО) Александра Лунина по делу о демонстрации экстремистской или нацистской символики. Информация об этом появилась в картотеке суда.

Из дела следует, что административное дело в отношении военного поступило в суд в субботу, 27 июня. В этот же день суд его рассмотрел, однако сведения о решении не раскрываются из-за запрета разглашения по данной категории дел.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, статья о демонстрации экстремистской или нацистской символики предусматривает арест на срок до 15 суток, штраф в размере от 1 до 2 тыс. рублей или до 100 часов обязательных работ.

До этого Лунин обратился к президенту России Владимиру Путину. На видео ветеран СВО заявил о плохом обращении с военнослужащими со стороны командиров и пригрозил мятежом военных. Военный просил встречи с российским лидером.

26 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об обращении Лунина к Путину. Отвечая на соответствующий вопрос, представитель Кремля признался, что с самим обращением еще не ознакомился, но сделает это.

Ранее Бастрыкин предложил назначать участников СВО в школы замдиректорами.