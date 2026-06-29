Освобожденный житель Курской области рассказал об избиениях в украинской тюрьме

Освобожденный житель Курской области Роман Ванин рассказал об условиях содержания в тюрьме в Виннице. На встрече с губернатором региона Александром Хинштейном он заявил, что конвоиры там избивали раненых, пишет РИА Новости.

«Самое худшее место для меня было — это Винница... Там помещения из бетона, все стекла побиты, батареи не топятся, инеем покрыто. Больной, не больной, есть у тебя открытые раны, у кого-то кость торчит, он (конвоир – прим. ред.) тебя по этой руке специально ударит», – рассказал Ванин.

Накануне Хинштейн сообщил, что пять мирных жителей, освобожденных из плена, прибыли в Курск. Их встретили родственники. По словам главы региона, все они оказались в плену в 2024 году. Один из вернувшихся, Роман, поехал в Суджу за родственниками и попал под обстрел. Мужчина получил тяжелые ранения ноги и таза. Позднее Романа вывезли в Сумы.

Долгое время семья не знала о его судьбе. Первые сведения родственники получили из письма, переданного через Международный комитет Красного Креста. Сейчас мужчине необходима госпитализация.

Другой освобожденный, Сергей, жил в Кореневском районе Курской области. Он рассказал, что находился в плену с начала боевых действий в регионе и содержался в тяжелых условиях.

Хинштейн отметил, что вернувшимся оказывают медицинскую и психологическую помощь.

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