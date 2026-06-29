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Армия

Российские бойцы с помощью хитрости и кирпича уничтожили опорный пункт ВСУ

ТАСС: ВС РФ поразили опорный пункт ВСУ в Новоскелеватом, забросив туда кирпич
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие в ходе сражений за населенный пункт Новоскелеватое в Днепропетровской области забросили кирпич вместо гранаты в один из опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам ТАСС рассказал командир штурмовой группы в составе группировки российских войск «Восток» с позывным «Икона».

По его словам, бойцы Вооруженных сил РФ шли мимо дома, в котором укрывались украинские солдаты. Однако у них кончились гранаты, поэтому было решено кинуть в окно кирпич.

«Крикнули «своя», они (военные ВСУ. — «Газета.Ru») легли, и все. И легли навсегда, мы их из стрелкового [оружия] уничтожили», — вспомнил командир.

Он пояснил, что хитрость позволила российским военнослужащим дезориентировать оппонентов. Благодаря этому они выиграли время, чтобы осуществить маневр.

27 июня пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что российские бойцы установили контроль над Новоскелеватым в Днепропетровской области. Задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток», которым удалось продвинуться в глубину обороны ВСУ.

Ранее российский штурмовик в одиночку сорвал атаку пяти бойцов ВСУ.

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