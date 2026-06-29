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Армия

Пакистан заявил о ликвидации 29 боевиков у границы с Афганистаном

Пакистан провел операцию вдоль границы с Афганистаном, ликвидированы 29 боевиков
Faisal Mahmood/Reuters

Пакистанские силы безопасности провели наземную операцию вдоль границы с Афганистаном, после чего нанесли точечные удары по укрытиям боевиков в приграничном районе. В результате были ликвидированы 29 человек, сообщил в социальной сети X министр информации Пакистана Аттаулла Тарар.

По его словам, операция стала ответом на недавние теракты в стране. Тарар отметил, что силы безопасности провели спланированную на основе разведданных наземную операцию, за которой последовали точечные удары по укрытиям боевиков.

В минувшие выходные Афганистан провел военную операцию против пакистанских военных вдоль линии Дюранда — границы, которую не признает Кабул. Она стала ответом на бомбардировки афганской территории военно-воздушными силами Пакистана. Пакистанская сторона открыла ответный огонь, а позднее объявила об «открытой войне» с соседним государством.

Ранее Пакистан пригрозил Афганистану «открытой войной».

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