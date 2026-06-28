Обломки украинских БПЛА повредили жилой дом в Ивановской области

Обломки сбитых украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) упали на территории Ивановской области. Об этом в канале в мессенджере «Макс» сообщил оперативный штаб региона.

В заявлении уточняется, что фрагменты дронов нашли на окраине города Родники.

«Пострадавших нет. По предварительным данным, из повреждений — выбитые стекла в ряде квартир в многоквартирном доме», — говорится в тексте.

Сотрудники оперативных служб уже находятся на месте происшествия. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поручил администрации Родниковского района оценить причиненный ущерб, чтобы в дальнейшем оперативно его устранить.

Министерство обороны РФ утром 28 июня заявило, что ночью над территорией страны перехватили 213 украинских БПЛА самолетного типа. В частности, атаки отразили в Крыму, Краснодарском крае и столичном регионе. Часть беспилотников сбили над акваториями Азовского и Черного морей. Несколько дронов ликвидировали в Тульской, Брянской, Ростовской, Тамбовской, Калужской, Белгородской, Рязанской, Орловской, Курской и Воронежской областях.

Ранее на Кубани после атаки беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод.