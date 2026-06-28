В Ростовской области ночью отразили атаку десятков БПЛА

Атаку двух десятков украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отразили ночью в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что дроны были уничтожены в городах Новошахтинск, Гуково и Каменск-Шахтинский. Часть целей нейтрализовали в Усть-Донецком, Боковском, Кашарском, Миллеровском, Верхнедонском и Красносулинском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал Слюсарь.

Губернатор предупредил, что в регионе продолжает действовать беспилотная опасность. Он призвал жителей не подходить к окнам и покинуть открытые участки улиц.

В ночь на 28 июня беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) также атаковали Краснодарский край. По словам главы региона Вениамина Кондратьева, один человек в Славянске-на-Кубани получил несовместимые с жизнью травмы. Кроме того, в населенном пункте зафиксировали повреждение нескольких домов, газовой трубы и линии электропередачи. На территории местного нефтеперерабатывающего завода начался пожар, сейчас его ликвидируют сотрудники оперативных служб.

Ранее в ЛНР водитель грузовика пострадал при налете украинского БПЛА.