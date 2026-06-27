Операцию в Иране признали провалом США

FP: операция США против Ирана привела к наихудшему сценарию для Вашингтона

Попытки США увеличить свое военное присутствие на Ближнем Востоке привели к серьезным последствиям для страны. Об этом сообщает издание Foreign Policy.

«Вместо того чтобы гарантировать свободные поставки энергоносителей, американское вмешательство лишь усугубило ситуацию. Война с Ираном выявила очевидную истину: расширение военного присутствия США в этом регионе оказывается контрпродуктивным», — отмечается в статье.

Издание также указывает, что совместная операция США и Израиля под названием «Эпическая ярость» привела к возникновению «наиболее опасного сценария нефтяного кризиса».

В ночь на 18 июня США и Иран согласовали временный меморандум о взаимопонимании, целью которого было прекращение боевых действий и начало нового этапа переговоров. Очная встреча делегаций двух стран в Швейцарии была запланирована на следующий день, однако за несколько часов до нее Израиль осуществил новые атаки на объекты шиитского движения «Хезболла» в Ливане, что привело к отмене переговоров со стороны Тегерана.

Ранее сообщалось, что США и Иран отменили переговоры в Швейцарии из-за нового требования.