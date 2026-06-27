В Сумской области повреждены несколько АЗС

В городе Ахтырка Сумской области были повреждены несколько автозаправочных станций (АЗС). Об этом сообщил глава региональной администрации Олег Григоров в своем Telegram-канале.

Подробности о числе и характере повреждения АЗС не приводятся.

Несколькими часами ранее руководитель «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн заявил, что на прифронтовых территориях Украины начались проблемы с топливом. По его словам, из-за угрозы атаки дронов водители бензовозов отказываются ехать в эти районы.

25 июня российские военные нанесли массированный удар по топливной инфраструктуре Украины — повреждения получили АЗС в Сумах и Никополе, а также локомотив, перевозивший топливо для ВСУ, и фуры в Запорожской области. За последний месяц ВС РФ уничтожили больше 150 АЗС и 100 бензовозов. Кроме этого, ударам также подвергаются нефтебазы и другие объекты. Российские власти ранее говорили, что интенсивность атак будет возрастать. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российские войска обесточили ряд предприятий в Сумской области.