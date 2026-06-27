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Силовики уличили ВСУ в формировании боевых групп из неподготовленных мобилизованных

РИА Новости: ВСУ формируют боевые группы из неподготовленных мобилизованных
Oleg Petrasiuk/Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) формирует боевые группы из мобилизованных, которые не прошли базовую подготовку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«В Черниговской области формируют сводные боевые группы территориальной обороны из насильно мобилизованных военнослужащих, не прошедших базовую военную подготовку», — сказали силовики.

По данным силовых структур, из учебного центра «Десна» на позиции вывезли часть мобилизованных. По спискам личного состава, как утверждает собеседник агентства, эти военные продолжают проходить военную подготовку.

24 июня пленный украинский военнослужащий Дмитрий Мелешко заявил, что мобилизованных во время тренировок в учебном центре 30-й отдельной механизированной бригады украинской армии «Прибан» в Черниговской области подгоняли выстрелами под ноги. Он отметил, что инструкторы применяли для этого пистолеты.

Ранее другой пленный боец ВСУ заплакал от радости, получив хлеб от российских солдат.

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