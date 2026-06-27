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Армия

В ДНР при ударах ВСУ не выжила женщина

Мэр Приходько: в результате ударов ВСУ по Горловке не выжила женщина
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Горловке Донецкой народной республики (ДНР) одна женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

По словам главы города, женщина не выжила при ударе украинских войск по Центрально-Городскому району.

Приходько добавил, что в результате атаки пострадала еще одна жительница города.

«В результате атаки БПЛА ВФУ в Центрально-Городском районе Горловки ранена мирная жительница», — написал мэр.

24 июня Приходько сообщил, что два мирных жителя получили травмы, несовместимые с жизнью, в результате атаки беспилотника на Горловку. По словам Приходько, удар был нанесен беспилотным летательным аппаратом по Калининскому району. Еще одна жительница города получила ранения.

Ранее дрон ВСУ атаковал территорию больницы в Запорожской области.

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