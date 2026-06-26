На подлете к Москве сбит еще один БПЛА

Собянин: беспилотник уничтожен на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере «Макс» о ликвидации БПЛА противника, летевшего к столице.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дрона.

До этого столичный аэропорт Внуково из соображений безопасности начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами.

После 11:00 российскую столицу уже безуспешно пытались атаковать три дрона.

Прошлой ночью российские регионы подверглись налету 660 украинских беспилотников — крупнейшему с начала года. Силы ПВО (противовоздушной обороны) также сбили почти 50 БПЛА на подлете к Москве. В Тульской области из-за атаки ВСУ пострадала женщина, и было повреждено одно из промышленных предприятий. В Белгородской области в результате ударов дронов не выжил один человек, еще трое получили ранения.

Ранее Зеленский пообещал за 40 дней вывести Россию из конфликта.