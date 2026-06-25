Российские военные поразили насыпную переправу через реку в ДНР

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удар по насыпной переправе через реку Северский Донец в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что во время атаки были применены авиационные бомбы ФАБ-1500.

«Удар <...> нанесен по насыпной переправе через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки», — говорится в заявлении.

По данным Минобороны, все заданные цели, в том числе переправа, были уничтожены. Этот факт подтверждают кадры объективного контроля, сделанные с помощью беспилотников.

22 июня командир батальона 78-го мотострелкового полка в составе группировки российских войск «Юг» рассказал, что бойцы Вооруженных сил РФ взяли под контроль южную сторону города Константиновки в ДНР. В тот же день пресс-служба Минобороны заявила, что российские подразделения в Константиновке продолжают наступление на всех направлениях. За сутки они выбили солдат Вооруженных сил Украины из 103 зданий, при этом в ходе боевых действий украинские формирования потеряли до 85 военнослужащих.

Ранее военные корреспонденты предположили, где состоится главная битва за Донбасс.