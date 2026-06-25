Российские военные уничтожили в Сумской области десятки бойцов 425-го отдельного штурмового полка «Скала». Об этом РИА Новости сообщил представитель российских силовых структур.

По словам собеседника агентства, такой вывод был сделан после анализа некрологов военнослужащих. Он уточнил, что десятки штурмовиков подразделения были уничтожены в районе Уланово.

Как сообщили в силовых структурах, подразделение «Скала» участвует в боевых действиях на территории Сумской и Харьковской областей с весны 2025 года. Источник агентства заявил, что полк известен безразличным отношением к личному составу, издевательствами над военнослужащими и использованием тактики «мясных штурмов».

Кроме того, источник агентства отметил, что мобилизованные украинские военнослужащие не выживают еще во время базовой подготовки в тыловых районах. По данным источников агентства, инструкторы подразделения жестоко избивают новобранцев.

Накануне Государственное бюро расследований Украины начало досудебную проверку по подозрению в применении насилия и превышении служебных полномочий в отношении военнослужащих этого полка.

Ранее несколько групп ВСУ под Сумами были уничтожены заградотрядами.