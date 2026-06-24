Уничтоженный ВС РФ новейший американский ЗРК мог оказаться секретным

Новейший американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) MAAWLR, уничтоженный российскими военными в Харьковской области, мог оказаться секретным. Об этом стало сообщают Telegram-канал «Северный ветер» и военблогер Кирилла Федорова.

Накануне российские операторы БПЛА обнаружили позицию комплекса, после чего по цели были нанесены удары FPV-дронами. Пусковая установка была поражена и уничтожена.

Разработчик ЗРК ранее сообщал, что с 2023 года системы данного типа проходили испытания в условиях реальных боевых действий, однако страна-эксплуатант официально не называлась. По данным «Северного ветра», информация о тестировании комплекса в дальнейшем была удалена из открытых материалов компании-производителя.

Официально MAAWLR не входил в перечень вооружений, передававшихся Киеву, однако заявления разработчиков позволяют предположить, что такие системы могли использоваться Вооруженными силами Украины на протяжении определенного времени, отметил Федоров.

Комплекс впервые был представлен широкой публике в сентябре 2025 года на выставке Air, Space & Cyber Conference в американском штате Мэриленд. Стоимость полного комплекта, включающего пусковую установку, транспортную платформу, боекомплект и локальную радиолокационную станцию, может достигать $6 млн.

MAAWLR представляет собой мобильную версию ЗРК BRAWLR и может размещаться на пикапах или прицепах. Система способна использовать различные типы ракет, включая AIM-9, AIM-120, AIM-132, Iris-T, Р-27 и APKWS.

Ранее российский военный рассказал, как уничтожил ЗРК MAAWLR.