В пригороде Пензы силы ПВО сбили беспилотник

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали украинский беспилотник в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью противник предпринял очередную попытку атаки на областной центр с использованием беспилотных летательных аппаратов. В пригороде Пензы силами ПВО Минобороны России уничтожен вражеский БПЛА», — говорится в публикации.

По словам губернатора, на месте падения обломков работают специалисты служб экстренного реагирования.

Кроме того, Мельниченко уточнил, что пострадавших и разрушений нет.

Незадолго до этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в результате атаки украинских войск на энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения. По его словам, на объектах введен особый режим, специалисты проводят оценку масштаба повреждений и делают все возможное, чтобы вернуть электричество.

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